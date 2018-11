Nieuwe teleurstelling voor HSV

Het lukte HSV, soms met miraculeuze ontsnappingen, lang om degradatie te ontlopen. Vorig seizoen viel dan toch het doek voor de enige club die sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963 op het hoogste niveau actief was. En dat voelt HSV in de portemonnee. De club stevent af op een recordverlies van 20 miljoen euro.

Volgens financieel directeur Frank Wettstein kan de club zich niet snel genoeg aanpassen aan het inkomstenniveau van een 2e Bundesligaclub. „De omzet is zo’n 40 miljoen euro lager dan vorig seizoen. Het lukt niet om binnen een jaar zo’n bedrag op de kosten te besparen. We zullen verlies draaien, dat is onvermijdelijk.”

Frank Wettstein Ⓒ Hollandse Hoogte

Mocht het Wettstein niet lukken om de eindjes aan elkaar te knopen, dan moet de spelersbegroting opnieuw met 10 miljoen euro omlaag. Momenteel heeft HSV een spelersbudget van 28 miljoen euro.

Rode cijfers in de jaarrekening is niet nieuw voor HSV. Vorig jaar stond er een verlies van 5,8 miljoen euro in de boeken. Wettstein weet dit vooral aan de afkoopclausules van trainers. HSV gaf bijna 5,5 miljoen euro uit om trainers Markus Gisdol en Bernd Hollerbach en hun staf te ontslaan.

HSV gaat na 13 speelrondes aan kop in 2. Bundesliga, met drie punten voorsprong op nummer twee FC Köln.