Nieuwe klap voor Kruijswijk in Vuelta

De Brabander verloor in de tweede etappe van de Ronde van Spanje kostbare tijd. Waar Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic met een aanval en een derde plaats veel van zijn achterstand goedmaakte, verloor de nummer drie uit de afgelopen Tour de France 1.43 minuut op ritwinnaar Nairo Quintana. Hij staat in het algemeen klassement 51e op 2.19 minuut van de Ier Nicolas Roche.

„Steven had vandaag een mindere dag en had veel last van zijn knie”, zei ploegleider Grischa Niermann over de schaduwkopman die zaterdag in de ploegentijdrit hard ten val was gekomen. „Hij is gisteren toch hard de hekken ingereden. Steven had er graag anders voorgestaan na twee dagen, maar zijn klassement is zeker nog niet voorbij.”

Jumbo-Visma was tevreden over de tijdwinst die Roglic boekte met zijn aanval. „ eorge Bennett en Primoz Roglic waren echt goed”, vond Niermann. „Primoz was na gisteren ook extra gemotiveerd. We kunnen zeggen dat we na de deceptie van gisteren weer goed in de wedstrijd zitten.”

Klassementsleider Miguel Angel Lopez van Astana Pro Team leidt de dans. Ⓒ EPA

De heuvelachtige etappe kende direct een pittig begin, met achter elkaar een col van de tweede en derde categorie (respectievelijk Puerto de Confrides en Alto de Benilloba).

Sander Armée was uit de kopgroep van vier renners (Jonathan Lastra, Willie Smit en Angel Madrazo) ontsnapt. De Belg van Lotto-Soudal kon echter niet solo naar de finish rijden; 31 kilometer voor de streep werd hij door het peloton - geleid door Team Jumbo-Visma - opgeslokt.

Op 27 kilometer voor de eindstreep begonnen de renners aan de Alto de Puig Llorenca. De korte maar steile klim van de tweede categorie kende af en toe een stijgingspercentage van 20%.

Jumbo-Visma (l) vooraan in het peloton. Ⓒ AFP

Een aantal coureurs zag zijn kans schoon en voerde het tempo tijdens de col op. Zo ook Roglic, een van de kopmannen van Jumbo-Visma. Hij kreeg ondersteuning van Quintana, Nicolas Roche, Rigoberto Urán, Mikel Nieve en Fabio Aru. Kruijswijk moest een pas op de plaats maken en verloor veel tijd.

Uiteindelijk beschikte Quintana over de beste benen. De Colombiaan pakte de dagzege. Vijf tellen later kwam de rest van de kopgroep over de streep. Nieve moest acht tellen toegeven. Roche is de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Programma

De derde etappe is net zoals zijn voorganger een heuvelparcours, maar in tegenstelling tot de tweede rit is er maandag wel een grote kans op een massasprint. De renners beginnen in Ibi, eindigen in Alicante en moeten 188 kilometer afleggen. Het slotstuk is vlak, dus kans voor de sprinters op etappewinst.

