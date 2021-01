Sprookje Brentford ten einde: Mourinho en Bergwijn naar finale League Cup

Brentford kwam in de Londense bekerderby al snel op achterstand. Met een prachtige kopbal opende Moussa Sissoko in de 13e minuut de score. Het was zijn eerste doelpunt voor de Spurs in ruim een jaar. De ’droge’ periode van de Franse middenvelder omvatte 36 wedstrijden in alle competities.

Son Heung-min besliste het duel in de 70e minuut met een doeltreffend schot na een sterke solo. Brentford beëindigde het duel met tien man wegens een rode kaart voor Josh Dasilva in de 84e minuut. Steven Bergwijn bleef bij de thuisclub op de bank.

Manchester-derby

De Spurs spelen op 25 april in de finale op Wembley tegen de winnaar van het beladen duel tussen Manchester United en Manchester City. Die stadsderby wordt woensdag gespeeld.

Tottenham Hotspur won de League Cup in 2008 voor de laatste keer. Daarna pakte de Londense club geen enkele hoofdprijs meer.

Brentford was voor de eerste keer tot de laatste vier van een bekertoernooi doorgedrongen. Op weg naar de halve finales schakelde de club vier ploegen uit de Premier League uit. De laatste zege van Brentford op Tottenham dateert van maart 1948.