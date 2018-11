’Winnen van Tiger Woods is meer dan 9 miljoen waard’

Van verbale vuilspuiterij was geen sprake en de beroemde ’face-off’ met de neuzen tegen elkaar eindigde na twee seconden al in lachen en schouderklopjes. Woods (42) en Mickelson (48) waren jarenlang elkaars grootste concurrenten die nauwelijks een woord wisselden, maar die animositeit is geleidelijk aan veranderd in een vriendschap. Woods, goed voor veertien majorzeges, en ’Lefty’, vijfvoudig majorwinnaar, oefenen tegenwoordig vaak samen.

Geen publiek

Maar vrijdag zijn ze ze voor even elkaars rivalen in een showduel over achttien holes op de Shadows Creek Golf Course in Las Vegas. Publiek is er niet bij en ’The Match’ is alleen tegen betaling te zien op televisie. De winnaar vangt het volle pond.

Mickelson wil niet verliezen, zei hij. „Winnen van Tiger is meer dan 9 miljoen waard. Ik wil hem niet de voldoening schenken dat hij kan opscheppen over de winst. Ik wil winnen en het hem elke keer als ik hem zie inwrijven.”