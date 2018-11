McLaren komt met ’afscheidsauto’ voor Alonso

Dit weekend neemt Alonso na achttien jaar afscheid van de Formule 1. Daarom brengt McLaren een speciaal likje verf aan op de MCL33. De auto wordt gedeeltelijk blauw, geel en rood. Deze kleuren staan voor de Spaanse regio Asturië, waar Alonso vandaan komt.

McLaren-directeur Zak Brown wil graag bijdragen aan een mooi afscheid. „We willen dat zijn laatste Grand Prix op elke manier speciaal voelt en dit was slechts één van de manieren waarop we dat konden weergeven”, aldus Brown. „We hebben nauw samengewerkt met de FIA en het F1-management. Ze waren allemaal positief over deze eenmalige verandering.”

De keuze is uniek voor McLaren, want de laatste eenmalige livery stamt uit 1986. Toen reed Keke Rosberg één race in een gele auto. „Hopelijk geeft dit de fans van Fernando iets extra’s om uit te kijken naar wat zeker een bijzonder emotioneel weekend is”, aldus Brown.