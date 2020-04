Spaanse minister is duidelijk: ’Geen voetbal voor de zomer’

„Het zou rücksichtslos zijn om nu te zeggen denken dat profvoetbal voor de zomer terug is”, zei Salvador Illa Roca. Tot nu toe is het voetbal in Spanje tot eind mei opgeschort. Spanje is met inmiddels meer dan 23.000 doden hard getroffen door het coronavirus.

„We zullen de ontwikkeling van het virus blijven volgen en de richtlijnen die we zullen presenteren zullen laten zien hoe verschillende activiteiten kunnen terugkeren naar een nieuw normaal”, aldus Illa Roca. „We moeten een gemeenschappelijke strategie hebben en overal dezelfde lijn trekken.”

In Spanje groeide de hoop dat het voetbalseizoen toch nog, achter gesloten deuren, kan worden uitgespeeld. De baas van de Spaanse voetballiga, Javier Tebas, stelde dat La Liga een miljard euro verlies maakt als het seizoen definitief vroegtijdig wordt beëindigd.