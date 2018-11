Van Gerwen krijgt snelle kans op revanche

De Brabander doet vanaf komende zaterdag mee aan de Players Championship Finals, waar Van Gerwen titelverdediger is. Net als Anderson zit de Nederlander aan de ’onderkant’ van het wedstrijdschema. Als beide spelers hun eerste wedstrijden winnen, treffen ze elkaar in de kwartfinale. Mighty Mike neemt het in de eerste ronde op tegen de Brit Matthew Edgar, terwijl er naast Van Gerwen nog acht Nederlanders in actie komen.

’Derby’ voor Klaasen

Ron Meulenkamp treft Chris Dobey, Danny Noppert kruist de degens met Rowby-John Rodriguez, Vincent van der Voort stuit op Michael Smith en Jan Dekker gaat de strijd aan met Ricky Evans. Jermaine Wattimena gooit tegen Stephen Burton en Jeffrey de Graaf speelt tegen Darren Webster. In de eerste ronde staat zelfs een Nederlandse ’derby’ op het programma, waarin Jeffrey de Zwaan en Jelle Klaasen voor een plaats in de tweede ronde gooien.

Van Barneveld

Raymond van Barneveld, die eerder deze week bekend maakte na volgend seizoen te stoppen met darten, komt niet in actie in Minehead. Van Gerwen, die dus titelverdediger is, won het toernooi al vier keer eerder.