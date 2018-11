Einde aan gouden bergen voor voetballers in China

De CFA noemt de salarissen en bonussen ’irrationeel’, meldt persbureau Xinhua. Het salarisplafond moet het uitgavepatroon van de clubs beteugelen. De hoogte van het plafond is nog niet bepaald.

De regelgeving wordt als eerste van toepassing voor de voetballers uit China zelf, later moeten ook de contracten van de buitenlandse sterren omlaag. Het zijn vooral die buitenlanders die de miljoenen opstrijken. Zo verdient de Braziliaan Oscar wekelijks 417.000 euro netto bij Shanghai SIPG.

Ook Nemanja Gudelj kon prima rondkomen in China. De voormalig Ajacied verdiende bij Guangzhou Evergrande tot ruim zeven miljoen euro netto, bijna 20.000 euro netto per dag. De in Breda geboren Serviër speelt momenteel op huurbasis voor Sporting Lissabon.

Carlos Tevez Ⓒ AFP

Carlos Tevez spande de kroon. De oud-spits van Manchester United, City en Juventus verdiende 38 miljoen euro per jaar bij Shanghai Shenhua, wat hem de best betaalde voetballer ter wereld maakte. Het kon de voormalig Argentijns international niet genoeg bekoren. Hij keerde deze zomer terug naar jeugdliefde Boca Juniors.

Eerder lukte het de CFA al om de transfersommen terug te dringen. Het werd clubs verplicht bij elke transfer boven de 5.7 miljoen euro een gelijk bedrag te schenken aan een fonds voor jeugdvoetballers.