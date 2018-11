Oranje curlers boeken eerste zege op EK

Na zeven nederlagen rekende het team van bondscoach Shari Leibbrandt woensdag in Tallinn overtuigend af met Finland, het werd 12-2. De partij was daarmee na het achtste end al afgelopen.

Oranje sluit de poulefase donderdag af met een wedstrijd tegen Polen. De formatie van skip Jaap van Dorp moet ook dat duel winnen om kans te houden op deelname aan het wereldkampioenschap in maart in Canada. De eerste zeven landen (van de tien) kwalificeren zich rechtstreeks. De nummers 8 en 9 kunnen zich, via een extra kwalificatietoernooi in Nieuw-Zeeland in januari, ook nog voor de mondiale titelstrijd plaatsen.

’Vroeg druk gezet’

„Eindelijk gewoon een goede winstpartij, hoewel we ook eerder al hele goede wedstrijden hebben gespeeld. We zetten al er vroeg druk op bij de Finnen, we hebben geprofiteerd van hun missers en verdiend gewonnen”, zei Van Dorp. „We gaan tegen Polen gewoon weer hetzelfde doen en dan maken we weer goede kans op winst.”

Als Nederland Polen verslaat, is een ticket voor het extra kwalificatietoernooi een feit. Afhankelijk van de resultaten van Rusland is er ook nog een minimale kans op plek 7.