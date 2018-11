Oranje-aanvoerster: ’Hier moet ik serieus mee oppassen’

Dat zegt de 28-jarige aanvoerster van Oranje tegenover de NOS. „Vorige week had ik voor het eerst meegetraind en zag het er weer goed uit”, zei Snelder over de rugblessure die haar eerder dwars zat. „Maar afgelopen vrijdag kreeg ik een terugslag. Ik stond al beroerd op, en in de middag hadden we even rust, maar toen ik daarna uit bed kwam en me aan wilde kleden, ging dat al niet meer... Ik ben weer terug bij af.”

En dus gaat er voor Snelder een streep door het Europees kampioenschap. „Het doet zeer. Zowel de pijn als dat het zo lang duurt”, aldus de cirkelspeelster. „Maar zoals ik me nu voel kan ik helemaal niks, niet eens normaal wandelen. En dan kijk ik niet alleen naar de decembermaand met het EK, maar het herstel heeft een langer traject nodig.”

Topsporter

Hoe lang precies, kan de aanvoerster nog niet zeggen. „Het is afwachten hoe ik reageer op de behandeling. En ik hoop snel terug te zijn, maar ben er liever wat langer uit en goed terug, dan dat ik het te snel doe en dat het mis gaat. Maar natuurlijk wil ik het liefst zo snel mogelijk terug zijn. Toch die topsporter in hart en nieren he...”