Scheurtjes rond elleboog bij judoka Van Dijke

Dat meldt de Europees kampioen van 2017 op Facebook. De 23-jarige Brabantse, die zaterdag bij het The Hague Grand Prix door haar blessure genoegen moest nemen met zilver, heeft een MRI-scan laten maken.

Masters

„Daarop is aan het licht gekomen dat er naast de gescheurde binnenband ook een scheurtje zit in de aanhechting van een andere spier”, schrijft Van Dijke, die nog hoopt mee te kunnen doen aan de Masters dit jaar. Het internationale eindejaarstoernooi in het judo wordt gehouden op 15 en 16 december in China. „Ik ga nog overleggen met de specialist en de verdere planning is onbekend. Mocht het dit jaar niet meer lukken, dan focussen we ons op volgend seizoen.”

In Den Haag versloeg Van Dijke in de halve finale de Zweedse Anna Bernholm. Daarbij liep ze echter wel de betreffende kwetsuur op, en kon ze de finale niet judoën. „Ik vind het echt heel jammer dat ik vanwege een elleboogblessure de finale moest laten schieten. Na die armklem in de halve eindstrijd was het niet verstandig om nog een keer de mat op te gaan. Mijn andere elleboog is al wat langer aan gort, dus hopelijk valt het nu mee”, zei ze zaterdagmiddag.

„Het was voor het eerst dat ik al voor een wedstrijd heb moeten opgeven, en hopelijk voor het laatst. Voor eigen publiek de finale halen, was een droom die uitkwam. Zonde dat de droom uiteindelijk toch in duigen viel. Ik ben wel blij dat ik op het podium het behalen van de zilveren medaille nog even kon vieren met het publiek.”