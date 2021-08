Grote deceptie in Eindhoven: PSV loopt miljoenen euro’s mis

Voetbal

Dreun voor PSV: Eindhovenaren niet naar groepsfase Champions League

PSV is er niet in geslaagd om zich naast Ajax te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Ondanks het feit dat de Eindhovenaren ruim een uur met een man meer speelden, kwam de ploeg van Roger Schmidt tegen Benfica niet verder dan 0-0. Dat was na de 2-1 nederlaag in Lissabon niet ...