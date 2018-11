Ricciardo: ’Red Bull laat zien dat alles mogelijk is’

„Als ik later oud en grijs ben ga ik mijn eigen Wikipedia-pagina bekijken om me weer jong te voelen”, aldus Ricciardo bij The Players’ Tribune. „Ik wil dan een paar dingen zien staan. Ten eerste dat ik tenminste één keer wereldkampioen Formule 1 geworden ben. Ook hoop ik dat er dan staat dat ik de sport op een bepaalde wijze veranderd heb, dat ik mijn sporen heb nagelaten.”

Na de GP in Hongarije nam Ricciardo het besluit om over te stappen naar Renault. In het vliegtuig naar Los Angeles vond hij de tijd om na te denken. „Een vlucht van negen uur, zonder wifi en andere afleiding. Red Bull en Renault wilden mij allebei hebben en ze wilden allebei zo snel mogelijk een antwoord. Halverwege de vlucht zette ik de film uit die ik aan het kijken was, pakte ik een glas wijn en hakte ik de knoop door.”

„Het was een van de grootste beslissingen uit mijn leven”, aldus de Australiër. Bij Red Bull had hij het altijd naar zijn zin. „Niemand heeft meer plezier dan de mensen van Red Bull. En het moet altijd leuk zijn, dat is waarvoor ik race.”

Toch kwam het besef. „Het deed me even later pijn. Red Bull is veel meer dan een merk, het is een familie die laat zien dat alles mogelijk is. Ze winnen voetbalcompetities, houden vliegtuigraces en bouwen de snelste auto’s. Ik voel me bevoorrecht dat ik daar tien jaar lang deel vanuit heb mogen maken.”

„Maar ik moest naar mijn hart luisteren en mijn eigen beslissing maken”, vervolgt hij. „Verandering is eng, het is angstaanjagend. Niemand kan in de toekomst kijken. De volgende fase in mijn carrière zal niet makkelijk zijn, maar ik moet deze stap zetten.”

Renault wordt het vierde team uit Ricciardo’s carrière. Hij debuteerde in de Formule 1 voor HRT, waarna hij de overstap maakte naar Toro Rosso. Sinds 2014 reed hij voor Red Bull.

