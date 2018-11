FIFA schorst lid van de ethische commissie

Tegen Sundra Rajoo loopt in zijn eigen land (Maleisië) een onderzoek door een anticorruptiecommissie. Hij is woensdag gearresteerd, maar kort daarna alweer vrijgelaten. „Meneer Rajoo wordt niet meer bij verdere activiteiten betrokken”, is het enige dat de FIFA over de zaak meldt.

De ethische commissie van de wereldvoetbalbond is in 2012 in het leven geroepen. Meerdere officials van de FIFA werden in 2015 wegens een groot corruptieschandaal afgezet.