’Club Maradona wil voldoen aan salariseis Usain Bolt’

Volgens de Engelse krant The Mirror is de club bereid om aan de duizelingwekkende salariseisen van de Jamaicaan te voldoen. Bolt (32) kon eind vorige maand een contract tekenen bij het Australische Central Coast Mariners, maar volgens Australische media vroeg het sprintkanon twintig keer zoveel als de 80.000 euro die de Australische club hem had geboden.

Maradona speelde enkele tijd geleden nog samen met Bolt in een benefietwedstrijd. Wellicht lonkt dus een samenwerking op Mexicaanse grond tussen beide grootheden uit de mondiale sport.

Niemand liep ooit sneller dan Bolt op de sprintafstanden. Hij nam vorig jaar na de WK in Londen afscheid van de sport, waarin hij acht olympische gouden medailles en elf wereldtitels veroverde. Zijn wereldrecords uit 2009 op de 100 meter (9,58) en 200 meter (19,19) staan nog altijd.