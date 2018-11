FIFA krijgt slechts fractie van miljoenenclaim

Een rechtbank in New York heeft de FIFA een bedrag van amper 100.000 dollar toegewezen, terwijl om circa 28 miljoen dollar was gevraagd.

Ook twee confederaties komen er relatief karig af. Concacaf (Noord-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied) kreeg 1,7 miljoen dollar toegewezen (tegen een eis van bijna 10 miljoen). Conmebol (Zuid-Amerika) ontving nog geen miljoen (bij een claim van bijna 87 miljoen).

Marin en Napout zijn schuldig bevonden in het corruptieschandaal bij de FIFA. De Braziliaan kreeg een celstraf van vier jaar, Napout moet negen jaar de gevangenis in. Beiden zijn in beroep gegaan.

Een hoge vergoeding was niet rechtvaardig, omdat de FIFA zelf had gevraagd om Amerikaanse interventie. Op die manier wilde de FIFA wellicht de rol van slachtoffer behouden en ontkomen aan vervolging, aldus het vonnis. Concacaf en Conmebol konden hun claims onvoldoende onderbouwen.