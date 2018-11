Verkiezing Wielrenner van het Jaar - Stem nu!

Tom Dumoulin is een van de favorieten en kan voor de vijfde keer op rij de Gerrit Schulte Trofee te winnen. Bij de vrouwen zijn de ogen vooral gericht op wereldkampioene op de weg Anna van der Breggen en wereldkampioene tijdrijden Annemiek van Vleuten.

Naast de oud-profs van de Club 48 stemmen de huidige profs via de VVBW en kun ook jij de komende negen dagen een stem uitbrengen. De uitreiking van de prijzen is op 3 december in de Maaspoort in Den Bosch.

Stuur een mailtje naar telesport@telegraaf.nl en geef de naam door van jouw wielrenner, wielrenster én belofte van het jaar.

Hieronder de genomineerden:

Wielrenner van het jaar (Gerrit Schulte Trofee):

Tom Dumoulin

Dylan Groenewegen

Jeffrey Hoogland

Steven Kruijswijk

Mathieu van der Poel

Niki Terpstra

Wielrenster van het jaar (Keetie van Oosten-Hage trofee):

Chantal Blaak

Anna van der Breggen

Laura Smulders

Annemiek van Vleuten

Marianne Vos

Kirsten Wild

Renner van de toekomst (Gerrie Knetemann bokaal):

Thymen Arensman

Pascal Eenkhoorn

Marten Kooistra

Harrie Lavreysen

David Nordemann

Lorena Wiebes