Handbalsters winnen 'uitzwaaiwedstrijd' voor EK

De selectie van bondscoach Helle Thomsen werkt toe naar het EK, dat over anderhalve week in Montbéliard begint. Het laatste oefenduel met Angola leverde zeker nog een aantal verbeterpunten op, zowel in verdedigend als in aanvallend opzicht.

Thomsen kon niet beschikken over de vaste internationals Nycke Groot en Angela Malestein. Het duo lag ziek op bed. Op dinsdag maakte het Handbalverbond al bekend dat aanvoerster Danick Snelder het EK moet missen vanwege aanhoudende rugklachten. Maura Visser heeft zich om persoonlijke redenen nog niet aangesloten bij de Nederlandse selectie, die zich op Papendal voorbereidt op het EK.

Thomsen maakt haar definitieve EK-selectie van zestien speelsters komend weekeinde bekend. Het EK begint voor Oranje op 1 december. Dan is Hongarije de tegenstander, twee dagen later wacht Spanje en op 5 december is Kroatië de opponent.