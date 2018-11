Skiester breekt kuitbeen na zware val

De 33-jarige specialiste op de afdaling kwam in Copper Mountain in de Verenigde Staten zwaar ten val tijdens de training voor de super-G. Daarbij brak ze een kuitbeen en een vinger. De drievoudige olympiër zal voor verder onderzoek en behandeling terugvliegen naar Europa.

Fanchini kon in februari niet deelnemen aan de Winterspelen in Zuid-Korea. Een maand eerder was bij haar een tumor geconstateerd. Na chemotherapie en een operatie was ze dit seizoen klaar voor een rentree in het wereldbekercircuit.

,,Alles is voorbij! Na tien maanden kan ik zeggen dat ik gezond ben'', liet Fanchini begin deze maand weten. Door haar crash in Copper Mountain moet ze nu opnieuw langdurig revalideren.