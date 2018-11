Premier League: ’Brexit mag selecties niet verzwakken’

Op verzoek van de Britse regering kwam de Engelse voetbalfederatie FA onlangs met een voorstel: na de brexit zou een selectie van 25 spelers maximaal dertien man mogen bevatten die het laatste deel van hun opleiding (tussen 18 en 21 jaar) niet bij de betreffende club hebben genoten. Momenteel mogen dat er nog zeventien zijn. „Brexit moeten we niet gaan gebruiken om onze selecties te verzwakken”, betoogde de directie van de Premier League.

Met het verhogen van het aantal spelers uit eigen kweek, die overigens niet per se van Britse afkomst hoeven te zijn, hoopt de FA de eigen nationale teams op den duur te versterken. „Er is geen enkel bewijs, dat een dergelijke maatregel van positieve invloed zal zijn op onze vertegenwoordigende elftallen”, reageerde de Premier League, die met de FA in gesprek blijft over deze kwestie.