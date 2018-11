FIFA-baas weet het zeker: ’WK in Qatar wordt beste ooit’

„Het zal een zeer opwindend toernooi worden. Fantastisch en verbazingwekkend. Wij zijn FIFA en willen alleen het beste. Dat betekent dat elk komend WK het beste toernooi ooit moet worden. Dat was afgelopen zomer in Rusland het geval en nu zijn alle ingrediënten weer aanwezig om ook het WK in 2022 tot een historisch evenement te maken.”

Het smalle golfstaatje is amper 180 kilometer lang en heeft circa 2,5 miljoen inwoners. Het is voor de eerste keer dat het WK in zo’n klein land wordt gehouden, zonder grote sporthistorie. Om de zinderende hitte in de zomer te vermijden, wordt het WK in Qatar ook nog eens in de winter afgewerkt.

Infantino: „Het toernooi zal heel compact zijn, alle stadions liggen maximaal op een uur reistijd van elkaar. Alle infrastructuur is aanwezig om de wereld te verwelkomen. Het klimaat zal eveneens geweldig zijn. Het is nu tussen 15 en 25 graden Celsius in Doha en dat zijn ideale omstandigheden voor zo’n groot evenement.”