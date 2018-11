Van den Hoogenband geeft openheid van zaken

In zijn column in de Telegraaf/sport weerspreekt de drievoudig olympisch zwemkampioen die verhalen. De 40-jarige Brabander bestrijdt dat zijn salariseis twee maal de zogeheten Balkenende-norm zou bedragen, een bedrag van 374.000 euro per jaar. Van den Hoogenband schrijft dat hij akkoord is gegaan met een financieel voorstel van jaarlijks 93.500 euro, over een periode van twee jaar.

Klik op onderstaande link voor de volledige column van Pieter van den Hoogenband waarin hij citeert uit zijn dagboek dat hij heeft bijgehouden rond zijn aanstelling.

