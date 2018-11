Analyse: Tegenpolen met succes bij PSV

Hoofdtrainer Phillip Cocu in 2014 in gesprek met assistent Mark van Bommel. Ⓒ CLAESSENS, JOHN

EINDHOVEN - Mark van Bommel is nog geen vijf maanden hoofdtrainer van PSV, maar wordt door de Eindhovense aanhang vaker toegezongen dan welke speler dan ook. Met de volle buit na twaalf Eredivisie-wedstrijden spreken de resultaten in eigen land voor zich. Zijn voorganger Phillip Cocu lijkt in het door dagkoersen doordrenkte sentiment alweer vergeten. Al moet Van Bommel bij PSV nog bewijzen net zo succesvol te kunnen zijn als de bij Fenerbahçe inmiddels alweer op non-actief gezette Cocu.