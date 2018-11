Van der Breggen: ’WK heeft alles goed gemaakt’

Van der Breggen, rijdend voor Boels-Dolmans,won de Keetie Oosten-Hage Trofee al twee keer. ,,Natuurlijk is 2018 voor mij een heel mooi wielerjaar geworden. De wereldtitel in Innsbruck was de ultieme bekroning van een voor mij ook wel moeilijk seizoen”, aldus de 28-jarige Zwolse.

„Juist omdat we de laatste jaren zagen dat ik in de laatste weken van het seizoen enigszins vermoeid was, hebben we besloten om het richting het WK heel anders te doen. Met ploegleider Danny Stam en mijn man/trainer Sierk Jan de Haan hebben we het seizoen met veel rustperiodes ingedeeld. Het voorjaar liep direct subliem met zeges in Strade Bianche en Ronde van Vlaanderen en later was ik ook nog twee keer de beste in de Ardennen klassiekers Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.”

Binnen! Anna van der Breggen is wereldkampioene. Ⓒ AFP

„In de zomer heb ik veel minder wedstrijden gereden om zo fris mogelijk voor het WK te zijn dat op een voor mij ideaal klimparcours werd verreden. Als je vervolgens ziet dat door blessures diverse meiden van de ploeg afvallen en het Boels-Dolmans moeite kost om in grote wedstrijden een volwaardig team aan de start te krijgen, dan zit je thuis met dubbelle gevoelens te trainen. Het WK heeft natuurlijk alles goed gemaakt. Winnen met een solo van 42 kilometer maakt die dag heel bijzonder. Al komt dat ook door het parcours. Als het alleen klimmen en dalen is, kun je zo’n huzarenstukje opvoeren. Of dit mooier is dan winnen in een sprint zoals op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro? Mwah. Dat wedstrijdverloop maakte die titelstrijd ook heel spannend en bijzonder. Iedere koers heeft gewoon zijn eigen verhaal.”

