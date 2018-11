Doan in het spoor van Ono

Ritsu Doan met een hoogstandje. Ⓒ ANP Pro Shots

Shinji Ono zorgde ruim vijftien jaar geleden voor Japanse invasies in De Kuip. Hele groepen Japanners kwamen naar Rotterdam-Zuid voor de middenvelder met de ragfijne pass en het inzicht van een wijze uit het oosten. Zondag komen ze mogelijk opnieuw, in de slipstream van de grote nationale zender TBS, die dan met een crew afreist voor een speler van FC Groningen. In Japan zien ze Ritsu Doan als de rijzende ster van het nationale elftal.