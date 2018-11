Japanners pakken flink uit in De Kuip

„Hij wordt in aanloop naar het duel met Feyenoord van zondag ook een x-aantal dagen gevolgd voor een reportage. En zo hebben we nóg vier aanvragen lopen richting het einde van het jaar”, zegt Edward Rikkert de Koe, die de Rotterdammers in het Shinji Ono-tijdperk met zijn bedrijf Jimpex adviseerde bij de marketingstrategie in Japan, zoals hij dat nu voor FC Groningen doet.

Ritsu Doan met een hoogstandje. Ⓒ ANP Pro Shots

Japanse media zullen ook komend weekeinde aanwezig zijn in De Kuip. „De afgelopen maanden is er een run ontstaan van aanvragen van de Japanse media, zowel schrijvend als tv-stations.”

Op 2 december wordt het ook zeer druk in het Hitachi Capital Mobility Stadion. „Het is nog niet bevestigd, maar de verwachting is dat er 140 tot 200 Japanse fans voor hem zullen zitten bij FC Groningen-NAC.”

Bekijk ook: Doan in het spoor van Ono