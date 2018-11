VIDEO - Curieus punt in basketbalwedstrijd

Jordan Mickey was druk bezig met het in de gaten van de looplijnen van zijn teamgenoten, toen hij onverwacht de bal kreeg aangespeeld door een andere ploegmaat. De bal vloog via zijn hoofd hoog de lucht in en zeilde vervolgens - tot zijn eigen verbazing - pardoes het net in.

Mickey stond in het verleden onder contract bij Boston Celtics en Miami Heat, maar brak nooit echt door in de NBA. Dit jaar koos hij voor een overgang naar Europa.

Khimki won de partij uiteindelijk met 85-69. De Russen bezetten na acht duels de elfde plaats in de EuroaLeague. Het Montenegrijnse Buducnost staat vijftiende en voorlaatste. Het nog foutloze Real Madrid gaat aan de leiding.