WK baan: Michael Morkov in isolatie om coronavirus

De 34-jarige coureur van Deceuninck - QuickStep was vroegtijdig uit de de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten teruggekeerd om mee te rijden in Berlijn. Samen met Lasse Norman Hansen wil Morkov zondag de koppelkoers rijden.

De sportautoriteiten in Abu Dhabi schrapten donderdagavond de laatste twee etappes van de wielerronde nadat bij twee Italiaanse stafleden van een wielerploeg besmetting met het coronavirus was vastgesteld.

Tegen de Deense krant Politiken.dk verklaarde Morkov vrijdagochtend nog niet te zijn getest. „Ik voel me goed, maar ik ben bang dat ik niet mag deelnemen”, verklaarde de 34-jarige Deen, die donderdag nog aanwezig was in het Velodrom van Berlijn. „Ik weet alleen dat ik geïsoleerd word uit angst voor het coronavirus.”

"Michael heeft nu een rollerbank op zijn kamer"

Morten Andersson, de woordvoerder van de Deense baanploeg, verklaarde er nog steeds van uit te gaan dat Mørkøv en Hansen zondag starten. Het duo is regerend Europees kampioen, terwijl Hansen deel uitmaakte van de Deense achtervolgingsploeg die donderdag met een wereldrecord de wereldtitel veroverde. „Michael heeft nu een rollerbank op zijn kamer. Hij was gisteren inderdaad op de baan en heeft het feestje rond de wereldtitel van de achtervolgers meegevierd”, aldus Andersson, die zich vooralsnog weinig bezorgd toonde. „Maar dit is niet echt een goede voorbereiding.”