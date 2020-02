WK baan: Mørkøv mag na dag quarantaine starten

Dat heeft de internationale wielerbond UCI besloten nadat was gebleken dat hij niet in contact is geweest met twee stafleden van een Italiaanse ploeg bij wie tijdens de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten een besmetting met het coronavirus was vastgesteld.

Mørkøv had die ronde eerder verlaten om naar Berlijn af te reizen en moest sinds vrijdag op een hotelkamer de resultaten van gezondheidstests in Abu Dhabi afwachten. Het ministerie van Volksgezondheid van het emiraat bracht zaterdag naar buiten dat de eerste 167 tests uitwezen dat geen van renners die deelnamen aan de ronde en overige teamleden van de wielerploegen zijn besmet.

Volgens de UCI verkeert de betrokken renner - de wielerbond noemt Mørkøv in een communiqué niet bij naam - in blakende gezondheid en is gegarandeerd dat hij niet in contact is geweest met de twee Italianen bij wie het virus was aangetroffen. "De UCI en het organisatecomité van de WK hebben daarom geconcludeerd dat deze persoon geen risico vormt voor de gezondheid van anderen", aldus de bond. Mørkøv, die donderdag de wielerpiste al had bezocht, komt zondag uit op de koppelkoers.