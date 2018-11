VIDEO - Bizar filmpje Franse voetballer

In een filmpje dat de verdediger van het Engelse West Ham United woensdag op Instagram plaatste is te zien hoe hij een rauwe kip kust, streelt, likt en slaat. „Happy Thanksgiving!”, schreeuwt de 37-jarige Evra dolblij uit.

Even later lijkt hij na reacties van volgers te beseffen dat hij een groot risico heeft genomen. „Ik heb een kip gekust, het was heel fijn, maar schijnbaar krijg ik nu salmonella. Maar wat is salmonella eigenlijk? Misschien iemand uit Italië?”

Evra haalde vervolgens ook nog even venijnig uit naar enkele vegetariërs die verontwaardigd reageerden. „Voor alle vegetariërs die nu boos op me zijn: ik zeg toch ook niets als jullie al het gras uit mijn tuin opeten? Laat het staan voor een koe! Die moet ook eten. Jullie eten alles al op, ook bloemen.”

Evra plaatst al jaren gekke en grappige video’s op zijn Instagram onder de noemer ’I love this game’. „Jongens, geniet van het leven, stop met saai zijn en negativie opmerkingen op mijn Instgram plaatsen. Er komen nog meer leuke filmpjes aan. Al was deze inderdaad een beetje vreemd, dat geef ik toe.”