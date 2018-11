Carlsen neemt kop in Telegraaf té letterlijk

„Als kijker wil je iemand zien die strijdend overwint. Met een paar blauwe ogen, een bloedlip en een bult op zijn hoofd. Je wilt drama hebben, juist tijdens het wereldkampioenschap”, stelde Böhm woensdag na wéér een remise.

Alsof Carlsen naar hem had geluisterd, kwam de 27-jarige in Londen nog dezelfde dag opdagen met een blauw oog. De titelhouder was tijdens een potje voetbal met vrienden op de rustdag in botsing gekomen met het hoofd van een tegenstander.

„Er komt meer vuur in de strijd”, meldde Carlssen gekscherend bij een foto van zijn gehavende oogkas op social media, alsof hij het interview met Böhm had gelezen.

Echt bevorderend voor het spektakel was het blauwe oog echter niet. Ook woensdag kwamen de Carlsen en Caruana weer tot een remise. De stand is nu 4,5 - 4,5.