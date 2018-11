’Oranje polonaise in het wielrennen’

„Hoewel de mannen en vrouwen op de WK veldrijden in Valkenburg niet de hoofdprijs pakten, kleurden de Nederlanders wel het hele seizoen in het veld. De tweede mondiale titelstrijd in eigen land, de WK op de baan in Apeldoorn, werd zelfs gedomineerd door de Nederlanders. Ook in de fietscross (BMX) zijn we in de breedte sterk. Alleen in het mountainbike is het iets minder, maar daar heeft Mathieu van der Poel ook zijn potentieel getoond en werd David Nordemann derde op het WK beloften.”

Bekijk ook: Landenklassement voor Oranje bij WK wielrennen

,,Het wegseizoen deed mij denken aan de gouden jaren zeventig en tachtig. Of het nu in de sprints, klassiekers, rondes, tijdritten of hooggebergte is, overal wedijveren onze renners met de wereldtop. Misschien is deze generatie nog wel beter dan de zogenoemde TI-Raleigh lichting van Peter Post. En waar we met de mannen duidelijk meedoen met de wereldtop, domineren de Nederlandse vrouwen bijna iedere wedstrijd. Het lijkt daar een grote oranje polonaise van het prille voorjaar tot het late najaar. Laten we daar vooral trots op zijn.”

Stuur een mailtje naar telesport@telegraaf.nl en geef de naam door van jouw wielrenner, wielrenster én belofte van het jaar.

Klik op onderstaande link voor een overzicht van de genonimeerden: