Oranje boven op alle fronten

Het grootste compliment is dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat Tom Dumoulin voor de vijfde keer op een rij tot wielrenner van het jaar wordt gekozen. Ⓒ DE TELEGRAAF

Of het nu dokkeren over de kasseien of een machtsexplosie op de ’elf’ in het sprintgeweld was. In een eenzaam gevecht tegen de klok of in een loodzware eendagskoers. Op besneeuwde Dolomieten-toppen of op de meest steile geitenpaadjes in de Pyreneeën. Het maakte zelfs niet uit of de grote ronde nu Giro d’Italia, Tour de France of Vuelta a España heette; overal streden onze landgenoten mee voor de kortste klasseringen. Het Nederlandse wielerseizoen 2018 was een jaar ’grand-cru’.