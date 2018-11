Matige start voor Luiten en Huizing in Melbourne

„De start was niet goed genoeg en dat weerhield ons van een goede score”, aldus Luiten.

Engeland, Zuid-Korea en Australië hebben de leiding genomen met 62 slagen. Luiten vormde twee jaar geleden een duo met Darius van Driel op het WK voor teams. Het duo eindigde toen als zeventiende.

In 2011 werd Luiten samen met Robert-Jan Derksen vierde. Dat is nog steeds de beste prestatie van een Nederlands duo op een WK voor teams.

In de eerste ronde werd fourballs gespeeld. Dat houdt in dat op elke hole de beste bal van de twee spelers in een team telt. Vrijdag staat foursomes op het programma. Hierbij wordt om en om gespeeld in teams.