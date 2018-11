’Mourinho wordt met City ook kampioen’

Drogba nam het deze week in een interview op voor Mourinho en stelt dat The Special One nog steeds de juiste trainer is voor The Red Devils.

„Als hij trainer van Manchester City was geweest, had hij de Premier League twee, misschien drie keer gewonnen”, aldus de 40-jarige aanvaller, die recent zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

City won vorig jaar onder leiding van Pep Guardiola met een recordaantal punten (100) de Premier League.

„Hoge bomen vangen veel wind en Mourinho is een hoge boom”, ging Drogba verder. „Maar het is niet makkelijk om Sir Alex Ferguson op te volgen. Kijk maar naar de andere trainers die United de afgelopen jaren had.”

Drogba weet zeker dat Mourinho United, de huidige nummer acht van de Premier League, weer naar de top gaat leiden. „Hij verandert zijn aanpak al. Dat is was goede trainers.”