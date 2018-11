Opvallende transfer in wielerland

De Kegel krijgt bij de nieuw opgestarte wegploeg van Corendon-Circus de functie van ploegleider en wellicht ook trainer. Een opvallende transfer, want hoewel Van Aert al jaren samenwerkt met Marc Lamberts als persoonlijke trainer, had De Kegel als trainer van de ploeg Veranda’s Willems-Crelan ook twee jaar lang weet van de trainingsschema’s en fysieke waarden van Van Aert. De ervaring en kennis over Van Aert zal De Kegel nu meenemen naar het kamp-Van der Poel.

Een direct effect daarvan moeten we de komende weken echter niet verwachten, want De Kegel zal zich enkel bezighouden met de wegploeg en dus niet met de veldritafdeling van Corendon-Circus. Bij zijn nieuwe ploeg ziet De Kegel met Stijn Devolder en Dries De Bondt ook enkele oude bekenden terug van bij zijn vorige werkgever.

Vlaamse klassiekers

Met De Kegel heeft Corendon-Circus al één ploegleider beet die zal functioneren onder sportief manager Christoph Roodhooft. Er wordt nog werk gemaakt aan het aantrekken van een tweede ploegleider, die anders dan de wetenschappelijke focus van De Kegel garant zal moeten staan voor ervaring in de volgwagen en parcourskennis in de Vlaamse klassiekers.

Volgende week komt de wegploeg van Corendon-Circus voor de eerste keer samen. Van der Poel, maar ook Devolder, De Bondt, Jonas Rickaert, Joeri Stallaert en Lasse Norman vertrekken op stage naar het Spaanse Benicasim.