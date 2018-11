Red Bull houdt Renault-test Ricciardo tegen

Volgende week test bandenleverancier Pirelli het rubber voor volgend jaar. Het is de laatste kans voor de Italianen om de specificaties van de banden te perfectioneren.

In de testserie krijgen coureurs toestemming van de Formule 1 om bij het team waarvoor ze volgend jaar actief zijn te testen. Red Bull geeft Ricciardo echter geen toestemming om in de Renault te rijden, zo meldt Motorsport.com. Pierre Gasly, dit seizoen uitkomend voor Toro Rosso, krijgt wel de mogelijkheid om in Ricciardo’s bolide te rijden.

Carlos Sainz neemt plaats in de McLaren, terwijl Robert Kubica en George Russell in de Williams stappen. Lance Stroll mag voor het eerst kennismaken met het team van Force India. Ook Charles Leclerc gaat de baan op: Hij zit voor het eerst in een Ferrari.

De teams mogen tijdens de bandentests geen nieuwe onderdelen uitproberen.