’Federer wint nooit meer een grandslam’

Het mannentennis wordt al vele jaren gedomineerd door drie dezelfde heren: Federer, Nadal en Djokovic. Die drie bezetten op dit moment ook de eerste drie plekken op de wereldranglijst. Federer won dit jaar de Australian Open, Nadal was de beste op Roland Garros, en Djokovic kaapte Wimbledon en de US Open weg na een aardig bizar jaar.

Zverev versloeg tijdens de ATP Finals niet alleen de Serviër, maar ook Federer. Volgens Toni Nadal is de Duitser het symbool van een nieuwe generatie die „een stap voorwaarts” heeft gezet.

Grote twijfels

„Ik denk niet dat Roger Federer nog een grandslam-trofee in de lucht gaat steken”, schrijft de Spanjaard op uitdagende wijze. „Ik zeg dit niet omwille van zijn spel, wel door de moeilijkheidsgraad van toernooien met wedstrijden naar vijf sets. Al heb ik dit op andere momenten ook al gezegd en toen heeft de Zwitser mij telkens verrast.”

„Ik heb een tijd lang grote twijfels gehad over de mogelijkheid van de jongere generatie om Federer te verslaan op gras, Djokovic op de snellere courts en Rafael op gravel. Ik heb altijd de indruk gehad dat die verandering er eerder zou komen door de achteruitgang van sommigen dan door de aanval van anderen. De finale in Londen heeft me opnieuw aan het denken gezet”, aldus Nadal.

Nieuwe hoofdstukken

„Voorlopig vertrouw ik volledig in een volledig fysiek herstel van Rafa”, gaat de Spanjaard voort. „Ik voel enkele nieuwe hoofdstukken aankomen in zijn rivaliteit met Djokovic. Plus een meer open circuit met de definitieve doorbraak van de nieuwe generatie.”

’Kamp’-Federer heeft nog niet gereageerd.