Van de Goor volgt Nummerdor op

De oud-volleyballer volgt zijn oud-teamgenoot Reinder Nummerdor op, die tegenwoordig actief is als assistent-bondscoach bij Beachvolleybal Team Nederland.

De 47-jarige Van de Goor, winnaar van olympisch goud op de Olympische Spelen van 1996, was in 2015 al toernooidirecteur van het WK beachvolleybal in Nederland.

DELA Beach Open (2 tot en met 6 januari 2019) is het grootste indoor beachvolleybaltoernooi ter wereld. Het wordt gespeeld in de Haagse Sportcampus Zuiderpark.