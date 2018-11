Weer breuk bij afdaling skiën

De 34-jarige Canadees kwam hard ten val tijdens een training voor de wereldbeker afdaling van zaterdag in Lake Louise. Hij weet nog niet hoe lang hij moet revalideren.

Osborne-Paradis won vorig jaar brons op de reuzenslalom van de WK in Sankt Moritz.

Eerder deze week brak ook alpineskiester Elena Fanchini een kuitbeen. En een vinger. Fanchini kon in februari niet deelnemen aan de Winterspelen in Zuid-Korea. Een maand eerder was bij haar een tumor geconstateerd. Na chemotherapie en een operatie was ze dit seizoen klaar voor een rentree in het wereldbekercircuit.