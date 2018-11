’Ocon-gate’ blijft Verstappen achtervolgen in Abu Dhabi

De coureur van Red Bull werd door autosportfederatie FIA achter een tafel gezet met Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel en met, jawel, Ocon. „Jullie houden wel van een beetje drama, hè”, knipoogde Verstappen, die twee weken geleden in Brazilië een zeker lijkende overwinning kwijtraakte door een touché met de inhalende achterblijver Ocon. Na de race ging Verstappen verhaal halen bij de Fransman en gaf hem een paar duwen.

„Dat was puur omdat ik een ander antwoord kreeg dat ik verwachtte. Ik ging er heen voor een excuus. Natuurlijk ben ik emotioneel na zo’n race. We zijn geen robots, gelukkig. Wat moet ik dan doen? Hem de hand schudden en bedanken dat ik tweede ben? Ik vond nog dat ik heel kalm was. ”

Ocon, die volgend jaar geen stoeltje heeft in de Formule 1, hield zich op de vlakte over het incident en vindt nog altijd dat hij in zijn recht staat. Verstappen legde nog een keer uit waarom hij vond dat Ocon hem niet in had kunnen halen op die wijze, in een bocht.

„Bandenmanagement is zo belangrijk in die fase. Daar was ik echt mee bezig. Force India is dit seizoen gemiddeld 2 tot 2,5 seconde langzamer dan wij. Ocon reed net op versere banden en dan lijkt het dus even alsof je sneller kan, maar dan kan je het niet maken om de leider in de race in de problemen te brengen. Dat kan ik niet accepteren. Als hij me wel had ingehaald, had hij me daarna toch weer voorbij moeten laten.”

Verstappen werd door de FIA na lang beraad gestraft met een soort taakstraf. Het lijkt meer een politieke sanctie, voor de vorm. Verstappen: „Een beetje zwaar, wel. Maar het maakt verder niet uit wat ik ervan vind. We veranderen er toch niets meer aan.”