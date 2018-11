’Het verandert mijn wereld niet’

Op de persconferentie voorafgaand aan de GP van Abu Dhabi, geeft de Ferrari-coureur antwoord op de vraag of hij het erg belangrijk vindt. „Ik denk niet dat het mijn wereld veel verandert. Als ik derde word moet ik wel meer reizen (naar het FIA-gala, red)”, zei hij met een lach.

Eerder gaf Verstappen ook al aan het niet belangrijk te vinden of hij derde wordt in de WK-stand. „Tweede, derde, vierde of vijfde maakt mij echt niets uit.”

