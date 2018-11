Boonen komt zichzelf tegen

Tot grote tevredenheid kwam de Belgische ex-renner zichzelf tegen. Nou is hij zichzelf tijdens zijn carrière (figuurlijk) wel vaker tegengekomen, maar het is toch altijd verrassend als je jezelf terugziet in Guatemala. Als muurschilderij.

Boonen kwam er in het straatbeeld plots een muurtekening tegen van zichzelf in de outfit van Quick Step. Gezien het afgebeelde kapsel is het vermoeden dat de muurtekening niet al te recent is gemaakt. Te meer omdat hij is afgebeeld in de regenboogtrui van de wereldkampioen. Die droeg hij in 2006.

De ex-wielervedette zag er de humor van in en ging maar al te graag op de foto met zichzelf. „Mooie jongen!”, schreef hij er nog bij.

Ⓒ Screenshot Instagram