Van der Poel denkt mee over WK-ploeg

Alsof het niet pas zijn eerste optreden is bij de eliterenners belt hij wekelijks met bondscoach Koos Moerenhout over de samenstelling van de selectie.

„We zitten op één lijn, de namen die hij noemt zijn voor mij in orde”, zei Van der Poel woensdag in Antwerpen waar de veldrijders van Corendon-Circus zich presenteerden aan de pers.

Het crossen begint komend weekeinde alweer, maar Van der Poel (24) is daar zelf nog helemaal niet mee bezig. De regerend wereldkampioen veldrijden vertrekt vrijdag naar Engeland voor deelname aan de Tour of Britain.

Op 29 september is zijn ultieme doel het veroveren van de regenboogtrui op de weg. Daarvoor is een goede ploeg handig. „Maar als je zelf niet goed bent heb je daar ook niks aan. Ik focus me dus vooral op mijn eigen vorm.”