Verstappen test dinsdag in Abu Dhabi

Dinsdag wacht voor de Nederlander nog een testsessie op het Yas Marina Circuit. De banden van leverancier Pirelli voor het volgende seizoen worden volgende week getest.

Verstappen heeft daarna nog een paar verplichtingen, waarna het echt vakantie is voor de Red Bull-coureur. Teams hebben tijdens de testdagen dinsdag en woensdag ook de kans om hun eventuele coureur voor het eerst te laten rijden in een bolide van het desbetreffende team, weliswaar in de auto van 2018.

Eerder werd bekend dat Red Bull Verstappens huidige teamgenoot Daniel Ricciardo een ‘nee’ heeft verkocht om bij Renault te testen. Pierre Gasly, de nieuwe teammaat van Verstappen, krijgt die kans wel.