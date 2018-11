Sánchez tijd aan kant bij Spurs, Vertonghen terug

De Colombiaanse verdediger (22), die werd overgenomen van Ajax, heeft een hamstringblessure. Hij hoopt nog voor het einde van het jaar terug te keren.

De Spurs, groepsgenoot van PSV in de Champions League, staan drie belangrijke duels te wachten. Zaterdag spelen ze tegen Chelsea, vier dagen later wacht een thuisduel met Internazionale in de Champions League en de daaropvolgende zondag staat de stadsderby tegen Arsenal op het programma.

De Londense club meldt verder dat Jan Vertonghen de groepstraining heeft hervat. De Belg stond sinds eind september langs de kant, eveneens met een hamstringblessure. Mousa Dembélé herstelt in Qatar van een enkelblessure en ook Kieran Trippier en Danny Rose zijn nog geblesseerd.