Hassan laat EK Cross in Tilburg lopen

Hassan, die traint bij Alberto Salazar in Portland aan de westkust van de Verenigde Staten, was overgekomen naar Nederland maar meldt via haar Twitteraccount dat ze door ziekte achterop geraakt is in haar trainingsprogramma en daardoor afziet van deelname: ,,Ik voel me echt verdrietig dat ik voor mijn fans thuis hier in Nederland niet kan meedoen.”

Hassan had een bonus op haar indrukwekkende seizoen willen zetten met de titel bij de EK Cross. Afgelopen zomer veroverde ze een gouden medaille op de 5000 meter tijdens de Europese Kampioenschappen in Berlijn en liep ze Europese records op de 5000 meter op de baan en de halve marathon op de weg. In het voorjaar pakte ze ook nog zilver en brons tijdens de wereldkampioenschappen indooratletiek in Birmingham.

De 25-jarige atlete pakt medio december hoogstwaarschijnlijk nog wel een belangrijke prijs mee. Ze is namelijk één van de vier genomineerden die in aanmerking komt voor de titel beste Nederlandse atleet van 2018. De andere drie kandidaten daarvoor zijn sprintster Dafne Schippers, hordeloopster Nadine Visser en 400 meter specialiste Lisanne de Witte, zo maakte de Atletiekunie deze week bekend. Gezien haar prestaties dit jaar kan Hassan deze prijs eigenlijk niet mislopen.

Hassan’s manager Sander Ogink van Global Sports Communication gaf Telesport vanmiddag een verdere toelichting: ,,Sifan heeft op vakantie in Ethiopië een virusinfectie opgelopen. Daardoor heeft ze twee weken niet kunnen trainen en een achterstand opgelopen. Komende week keert ze daarom terug naar Portland, want het belangrijkste is dat ze nu weer goed kan gaan trainen. De focus voor volgend jaar ligt op de WK Atletiek in Doha (eind september, begin oktober). Het indoorseizoen slaat ze vermoedelijk over, ze gaat zich echt richten op outdoor.”