Premier League-droom Michael van Gerwen spat uiteen

De eerste vier legs gingen helemaal met de darts mee, maar daarna braken de spelers elkaar vijf keer op rij. Clayton verzilverde als eerste zijn break en ging met een 6-4 voorsprong de pauze in. Van Gerwen kwam daar sterk uit en won de eerste drie legs op rij na de onderbreking.

Taylor blijft aan kop

Van Gerwen kon de 7-6 voorsprong echter niet verzilveren. Clayton kwam sterk terug en tot 8-8 hielden beide spelers gelijke tred. In de laatste twee legs maakte Clayton het met twee uitstekende finishes af en zorgde er daarmee indirect voor dat Phil Taylor met zes gewonnen Premier League-titels lijstaanvoerder blijft.

„Die 6-4 achterstand bij de eerste break was niet nodig”, zei Van Gerwen na afloop bij RTL7. „Maar ik poets het goed weg en kom direct 7-6 voor. Dan moet je dat ook meteen verzilveren en uitbouwen. Maar het is op dit moment nog niet goed genoeg bij mij. We zijn op de goede weg, maar ik had meer van mezelf verwacht. Het is er helaas niet uitgekomen vanavond, Jonny deed me wél pijn op de momenten dat hij het kon doen. Daar baal ik van.”

Clayton neemt het in de finale op tegen José de Sousa uit Portugal, die de Engelsman Nathan Aspinall in een spannend duel met 10-9 de baas was. Clayton en De Sousa stonden beiden nog nooit in de finale van de Premier League. De winnaar van vorig jaar, Glen Durrant, speelde dit seizoen geen enkele rol van betekenis. Hij werd in het eerste deel van de Premier League al roemloos uitgeschakeld.