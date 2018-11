Emery: ’Er is zóveel geld dat iedereen topspelers heeft’

„In de periode voor Wenger won Arsenal wedstrijden vaak met 1-0, op basis van defensieve degelijkheid”, aldus Emery tegen Marca. „Onder hem veranderde Arsenal in een aanvallend team met spelers die goed waren aan de bal. Maar na een verloop van tijd kun je het verdedigen helemaal vergeten. Ik wil de techniek en aanvallende vrijheid weer combineren met een goede verdediging.”

Emery vindt de Premier League sterk veranderd. „Het verschilt erg van twintig jaar geleden. Manchester City en Chelsea zijn veel groter geworden. Ook Everton is een stuk sterker. Geld heeft een hoop veranderd. In de Premier League is er zoveel geld dat iedere club één of twee topspelers heeft. Wij moeten ervoor zorgen dat de top vier niet verder uitloopt, en voorkomen dat de middenmoot dichterbij komt.”

Onder Emery is Arsenal al zestien wedstrijden ongeslagen. „Maar van de laatste vijf wedstrijden speelden we er vier gelijk, dus er is genoeg ruimte voor verbetering. Ons doel is om bij de eerste vier te eindigen. Dat zal niet makkelijk worden.”