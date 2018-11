Oranje-international Danjuma Groeneveld langer aan kant

„We hadden eerst gehoopt op twee à drie weken, maar zijn blessure is blijkbaar nog iets anders”, aldus coach Ivan Leko. „De dokter moet de precieze aard nog vastleggen. Ik denk niet dat we hem de komende weken meteen terugzien.”

Danjuma, die in oktober debuteerde in het Nederlands elftal, heeft nog altijd last van de enkelblessure die hij overhield aan de interlands tegen Duitsland (3-0) en België (1-1).

De blessure kostte de aanvaller ook de recente interlands in de Nations League tegen Frankrijk en Duitsland.